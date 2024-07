Pestato per il posteggio, caccia a tre giovani nel Valdarno

E' stato sottoposto ad intervento chirurgico alle Scotte di Siena il 60enne che, alle 23 di sabato, uscendo da un locale con la figlia, ha subito una violenta aggressione a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Secondo ricostruzioni emerge che l'uomo avrebbe avuto una discussione per motivi di parcheggio con tre giovanissimi. Questi lo hanno colpito con calci e pugni causandogli traumi molto gravi e si sono allontanati su un'utilitaria. I carabinieri, dopo aver ricostruito l'episodio stanno cercando, con l'esame delle telecamere e con altri elementi, di risalire ai tre aggressori.

Il 60enne è ricoverato alle Scotte ma non risulta in pericolo di vita.



