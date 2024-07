Performance di danza e musica al 'Corpo celeste' di Sieni

Letture, performance, lezioni, incontri e installazioni in luoghi della città di Firenze come la Sinagoga, il Cenacolo di Andrea del Sarto, la basilica di San Lorenzo, il Cenacolo di Ognissanti e il complesso monumentale di Santa Croce. E' quanto propone 'Corpo celeste', il nuovo progetto del Centro per la danza Virgilio Sieni, promosso nell'ambito dell'Estate Fiorentina.

Nei giorni 10, 15, 26, 30 e 31 luglio l'iniziativa propone una serie di eventi dedicati al corpo fragile e alla cura della città. Ogni serata, si spiega in una nota, si apre alle ore 19 con una 'lezione pratica sul gesto' condotta da Virgilio Sieni su musica dal vivo, seguita dal duetto 'La cosa in più' proposto da una persona con fragilità. Alle 20.30 poi, un pensatore-studioso (tra cui Emanuele Dattilo, Alberto Vanolo, Andrea Staid, Massimiliano Barioglio, Franco La Cecla) affronta i temi della cura e della città a partire da alcune recenti pubblicazioni.

A chiusura delle serate è in programma la performance site-specific 'Il mondo salvato dalle donne', ideata da una coreografa - Irene Russolillo, Sara Sguotti, Claudia Catarzi, Claudia Caldarano, Annamaria Ajmone - insieme a un musicista (Naomi Berrill, Pierpaolo Vacca, Daniele Roccato, Pierfrancesco Mucari, Fabrizio Cammarata). Ogni luogo ospita un diario-installazione, a cura di Acquifera Aps, sull'importanza dell'acqua quale fonte di benessere fisico, culturale e spirituale, muovendo dalle esperienze di ricerca e di tutela della risorsa in Camerun, Kenya, Bolivia e Italia.



