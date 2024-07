Un altro turista è stato derubato in strada dell'orologio Rolex del valore di circa 50.000 euro a Forte dei Marmi (Lucca), in zona Vittoria Apuana.

Ad agire sono stati due uomini poi fuggiti a bordo di uno scooter. L'episodio è avvenuto intorno alle 20.30 domenica sera.

Si tratta dell'ennesimo caso in questa estate di scippo o rapina di orologi di lusso ai turisti. Indagini sono in corso per individuare i responsabili.



