A Viareggio tributi a Giorgio Gaber con Bizzarri e Gioele Dix

Giorgio Gaber, il suo ricordo, torna nella sua Viareggio dal 23 al 28 luglio con la nuova edizione de 'Il luogo del pensiero', manifestazione, realizzata da Fondazione Gaber con il Comune che racconta al pubblico "il suo straordinario lavoro, la sua libertà di pensiero, il suo impegno civile e morale". Si rinnova l'impegno del Comune di Viareggio a costruire con la Fondazione un evento unico, così come in passato fu il Festival Gaber, per sottolineare quanto Viareggio sia stata centrale nella nascita di un sodalizio culturale ed artistico unico come quello tra Gaber e Sandro Luporini. E' su questo litorale che è nato ed è stato scritto tutto il 'Teatro - Canzone'. Sandro Luporini - coautore di tutta l'opera di Giorgio Gaber - viareggino, veniva raggiunto da Gaber ogni estate a partire dal 1970 per scrivere i nuovi spettacoli.

Il programma prevede il 23 luglio 'Le spiagge di notte' in piazza Mazzini, teatro - canzone itinerante ideato e diretto da Gian Piero Alloisio, 24 luglio Luca Bizzarri, 25 luglio 'Io, noi e Gaber', proiezione del primo docufilm sulla vita di Giorgio Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani, vincitore del Nastro d'Argento come miglior documentario 2024. E ancora, il 26 luglio la consegna del premio 'Il luogo del pensiero' e il 28 luglio un tributo di Gioele Dix.



