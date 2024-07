Flash mob in piazza Duomo a Firenze per gli ostaggi israeliani

Alcune decine di persone hanno preso parte oggi al flash mob organizzato in piazza Duomo a Firenze dall'Unione dei giovani ebrei d'Italia con il Forum delle famiglie degli ostaggi in ricordo dei 120 rapiti lo scorso 7 ottobre ancora prigionieri di Hamas. Per circa mezz'ora, in mezzo ai turisti, i manifestanti, accompagnati dalla musica, hanno esposto foto dei rapiti e uno striscione con scritto 'Bring them home now', oltre alla bandiera israeliana.

Tra i presenti Luca Spizzichino, presidente nazionale Ugei che ha spiegato: "Firenze è la terza tappa, dopo Napoli e Milano, di questa iniziativa per ricordare che ci sono ancora 120 persone, bambini, ragazzi, donne, uomini, anziani, in mano ad Hamas. L'opinione pubblica si sta dimenticando di loro. Per questo è importante mantenere alta l'attenzione. Il silenzio è un lusso che non possiamo permetterci. È un dovere morale, in particolare di noi giovani, fare queste manifestazioni e chiedere che si faccia tutto il possibile affinché vengano liberati" e "siano anche restituite le salme degli ostaggi che sono morti durante la prigionia". "Andremo avanti - spiega sempre Spizzichino - finchè non saranno liberati tutti gli ostaggi". Tra i partecipanti Enrico Fink, presidente della Comunità ebraica di Firenze.



