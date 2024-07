Immobilizzato per distrofia,'contributi non pagano metà delle spese'

Daniele ha 46 anni e una malattia genetica, la distrofia muscolare di Duchenne che a 12 anni lo ha costretto a vivere in carrozzina e da due lo ha immobilizzato a letto: "I miei muscoli mi hanno abbandonato, ma non la voglia di vivere" racconta su gofundme dove ha lanciato una raccolta fondi: gli serve un aiuto per l'acquisto "di un nuovo quanto necessario puntatore ottico" collegato a un computer, unico modo grazie al quale riesce a comunicare, e "per finanziare l'assistenza sanitaria notturna, 5 notti su 7, di cui ho bisogno e che regalerebbe alla mia famiglia un attimo di respiro". "I contributi erogati - spiega - non coprono neanche la metà delle spese per l'assistenza sanitaria necessaria, e le famiglie sono lasciate senza una concreta attenzione all'aspetto psicologico che viene in queste situazioni messo a durissima prova".

A raccontare la storia di Daniele oggi è Il Tirreno. Il 46enne ha lasciato Milano per Campiglia Marittima (Livorno) dove risiedono la sorella e il cognato che lo assistono: è attaccato a un respiratore, ha bisogno di assistenza continua, si nutre con le flebo e "l'unico modo che ho per comunicare è grazie ad un puntatore ottico collegato ad un computer che purtroppo ha un costo troppo elevato e che è di difficile reperibilità. Quello fornitomi purtroppo è un ricondizionato ormai obsoleto non adeguato alle mie esigenze". "Oggi - racconta Daniele - sogno di avere un'esistenza dignitosa, di poter continuare a comunicare e a lavorare come grafico, di avere un'assistenza adeguata e di non gravare troppo sulla mia famiglia che pur di non farmi mai mancare cure, attenzioni e amore è ormai consumata ed esausta, a livello di energie, a livello psicofisico ed economico".

"Continuare a lavorare come grafico - spiega ancora - mi regala un briciolo di normalità e di distrazione mentre comunicare è ormai quasi la mia unica ragione di vita, per raccontare la mia storia affinché questa possa aiutare anche altri come me ed altre famiglie che senza colpa alcuna si ritrovano, visto il periodo storico di crisi che stiamo vivendo, ad essere sostenute ed assistite dallo Stato in maniera non sufficiente e non idonea di fronte a sfide altamente difficili ed impattanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA