Grave 42enne accoltellato a Prato

Un 42enne di origine cinese è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Prato dopo essere stato ferito con più coltellate. L'uomo è stato soccorso attorno alle 3.30 della notte scorsa dopo essere stato stato trovato in un lago di sangue in via Marsala - alla periferia est di Prato - da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme chiamando i soccorsi convinti che il 42enne fosse stato investito. Per questo, insieme al 118, sono intervenuti per primi gli agenti della Polizia municipale. Il personale paramedico si sarebbe però accorto, quando è intervenuto, che l'uomo presentava più ferite dovute a coltellate, su addome, gambe, braccia e anche volto. Del caso se ne sta occupando ora la Squadra mobile: rapina, regolamento di conti, lite le ipotesi principali riguardo all'aggressione.

Il 42enne è una persona già nota alle forze di polizia. Il luogo dove è stato rinvenuto, nel quartiere di Pratilia, si trova fra il distretto orientale del fast fashion e l'area di Prato in cui sorge la maggior parte delle aziende che forniscono servizi mentre poco distante insiste una grande sala da gioco.

Da chiarire perchè il 42enne si trovasse in via Marsala. Intanto gli investigatori sono dunque alla ricerca di tracce utili nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona o in eventuali testimonianze, in attesa di poter ascoltare lo stesso ferito, che non ha ancora ripreso conoscenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA