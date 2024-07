Torna Capalbio Libri con 6 serate, da Rizzo a Zaccaria

Sergio Rizzo, Stefano Bartezzaghi, Fillippo Ceccarelli, Eugenio Giani, Veronica De Romanis, Eugenio Murrali, Roberto Zaccaria. Sono alcuni degli ospiti di Capalbio Libri, festival su 'Il piacere di leggere' in programma dal 29 luglio al 3 agosto.

Protagonisti di questa edizione, la 18ma, saranno libri di saggistica e i loro autori e/o autrici che animeranno piazza dei Pini per sei serate. L'apertura sarà con Sergio Rizzo e Io so' io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili (Solferino). Come ogni anno è stato scelto un artista per illustrare l'edizione del festival. L'opera scelta è di Rachele Pellegrini, classe 1996, toscana, di professione creativa.





