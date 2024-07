The watcher, mostra sculture monumentali Giannelli a Pietrasanta

Prende il nome dalla scultura monumentale inedita The Watcher la mostra personale di Emanuele Giannelli promossa dal Comune di Pietrasanta (Lucca) e allestita fino al 31 agosto tra il campanile e la piazzetta del Duomo della cittadina della Versilia. È un nuovo ritorno a casa dello scultore romano che in Versilia vive e lavora.

Dopo l'installazione in Ucraina, a Leopoli, di Mr.Arbitrium e le mostre di Firenze, Brescia, Parma, Venezia, San Quirico d'Orcia, Siena, Ortigia a Siracusa, Emanuele Giannelli apre un percorso espositivo composto da un nucleo di opere monumentali.

All'interno del campanile del Duomo installata l'opera Gravity dell'altezza di 4 metri, un telamone che sorregge la sua stessa figura capovolta e che della gravità coglie diverse accezioni: regge con forza il suo doppio sovrastante ma con un'espressione di solenne e austera compostezza. Nella piazzetta San Martino o piazzetta del Duomo sono installate Totemtooth (3,30 metri), raffigurante un enorme molare con in cima una piccola figura, "invito a dimensionare noi stessi rispetto all'universo".

Mr. Arbitrium facing Mr.Arbitrium, ovvero Mr.Arbitrium Mirrored, è invece il doppio della più nota scultura di Emanuele Giannelli che qui, nel suo specchiarsi, ricorda i gesti e i movimenti degli atleti dell'antica Grecia. Ancora, l'opera che dà il titolo alla mostra The Watcher è una scultura creata appositamente per la mostra di Pietrasanta. Anch'essa, di dimensioni monumentali è alta cinque metri e ritrae un uomo in cammino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA