Strategie per il futuro agli Stati generali dell'animazione

Saranno il prossimo 8 luglio a Firenze gli Stati generali dell'animazione italiana 2024, organizzati da Cartoon Italia insieme ad Anica e Asifa Italia e promossi da Toscana Film commission di Fondazione sistema Toscana.

L'evento partirà alle 14 e sarà ospitato dallo studio DogHead animation, noto per aver dato vita alle serie animate di Zerocalcare. Si farà un quadro della situazione attuale dell'industria, "molto cambiata rispetto agli ultimi Stati Generali del 2016 a Roma", spiega Maria Carolina Terzi, presidente Cartoon Italia. Da allora "il numero di addetti è quasi triplicato, le imprese sono molto cresciute - prosegue - Alcuni degli obiettivi emersi all'epoca sono stati raggiunti, altri no. Tra i più importanti risultati c'è sicuramente il credito d'imposta che, insieme ai contributi selettivi e automatici, è stato determinante nel rafforzare il peso della nostra industria su scala europea e internazionale".

Tra gli argomenti, non mancheranno le nuove normative e il loro impatto sulle produzioni. "Tra gli obiettivi mancati - continua Terzi - c'è senza dubbio la mancata introduzione della sottoquota animazione negli obblighi di investimento degli operatori media privati. Questo resta il grande limite strutturale del nostro comparto, sia sul piano editoriale che su quello industriale".

Si tratterà anche delle strategie dell'European broadcaster union (Ebu) per il settore e del futuro approccio della Rai nei confronti dell'animazione, anche per quel che riguarda la produzione di lungometraggi per le sale.



