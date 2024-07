Sistemare antichi sentieri all'Elba, residenti e turisti insieme

Svegliarsi all'alba per andare a ripulire e sistemare un sentiero sul versante ovest dell'isola d'Elba, un antico viottolo che è stato ribattezzato il "sentiero delle poesie" perchè ospita una serie di pannelli con i brani di autori del posto dedicati al mare e alla natura selvaggia del posto. E' quanto avviene a Patresi, piccolo borgo affacciato sulla costa, dove residenti e turisti si sono trovati al punto di ritrovo della partenza del Gran tour dell'Elba, l'alta via Gte che collega Cavo con Pomonte, coordinati da Vincenzo Anselmi, del Cai dell'isola.

Partenza dalla panoramica strada provinciale sopra il faro di Patresi: dopo pochi metri si innesta il sentiero delle poesie, breve ma intenso percorso, che senza particolari difficoltà tecniche permette di fare un giro circolare fino a ricongiungersi al sentiero 177 permettendo di tornare a Patresi.

Con zappe, cesoie e picconi, i volontari hanno riportato ad una transitabilità ottima il percorso che altrimenti sarebbe stato impossibile da percorrere, tanto da far tornare indietro anche gli escursionisti esperti. All'opera anche dei giovani residenti, per tramandare l'amore per la natura e la particolare montagna vista mare dell'Elba Un'attenzione speciale per i muretti a secco che per secoli hanno consentito di coltivare i pendii scoscesi e di evitare frane e dissesti: con martelli e strumenti specifici, i volontari hanno ricostruito i tratti franati, spostando a mano, non senza fatica, anche massi di grandi dimensioni che ostruivano il passaggio e che ora sono tornati a "reggere" la montagna elbana.



