Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari: il tecnico ha firmato in serata un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Era stato subito adocchiato dalla società rossoblù per l'eredità di Ranieri. Ma in queste settimane ha dovuto risolvere il problema della rescissione del contratto con l'Empoli. Tutto risolto questa mattina davanti al conciliatore. Ora l'annuncio ufficiale da parte del club sardo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA