Museo archeologico Firenze ristruttura sale senza chiudere

Dai prossimi mesi a tutto il 2025 lavori riguarderanno il Museo archeologico nazionale di Firenze che però non chiuderà mai interamente al pubblico nonostante gli interventi in programma riguardino la ristrutturazione delle sale, il rinnovo degli impianti e il riallestimento delle esposizioni.

Intanto domenica 7 luglio, per la #domenicaalmuseo ad ingresso gratuito, sarà un'occasione per visitare le sale prima dei lavori. Alle ore 10,30 e alle 11,30 di domenica sono in programma due visite guidate con il curatore Mario Iozzo alla mostra 'Tesori dalle terre d'Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona'.



