Caretta caretta, terza nidificazione all'isola di Pianosa

Nuova nidificazione, la terza in tre settimane, di tartaruga marina Caretta caretta sull'ex isola carcere di Pianosa. Lo rende noto Legambiente sottolineando che "quest'anno Pianosa sembra decisamente aver strappato all'Elba il titolo di 'isola delle tartarughe'".

La nidificazione, spiega una nota, è avvenuta la notte scorsa sulla spiaggia di Cala Giovanna, già teatro delle precedenti, ma, spiega una nota, "questa volta la nidificazione sembra essere stata più tribolata: stamattina i volontari dell'associazione per la difesa dell'Isola di Pianosa, che collaborano con il progetto internazionale Life TurtleNest che vede Legambiente come capofila, si sono trovati di fronte a ben tre tracce di risalita e ritorno in mare e hanno subito avvertito i carabinieri forestali di stanza a Pianosa e Legambiente arcipelago toscano che cura il progetto tartarughe insieme al Parco nazionale arcipelago toscano". Volontarie di Legambiente hanno subito preso la nave che collega l'Elba a Pianosa e appena sbarcate hanno iniziato a scavare la sabbia bianca di Cala Giovanna alla ricerca delle uova", riuscendo ad individuare il nido che "è stato subito richiuso e messo in sicurezza". Per Legambiente quella di Pianosa "è una situazione ideale: una spiaggia dentro un'area protetta circondata dal mare protetto. Non saranno necessari defatiganti turni notturni e potremmo lasciar fare tutto alla natura, come non possiamo fare purtroppo in altre spiagge superaffollate dove occorre sorvegliare i nidi soprattutto durante la schiusa. Ora, vista anche la quantità di nidi in una spiaggia abbastanza piccola, bisognerà garantire che la balneazione consentita a Pianosa solo a cala Giovanna non interferisca con questi eccezionali nidi".





