A Carrara Con-vivere, cambiamento il tema dell'edizione 2024

Più di venti incontri di parola fra conferenze, dialoghi e dibattiti, sei spettacoli e oltre trenta eventi collaterali fra laboratori di cucina, spazio bambini, mostre, incontri, passeggiate a tema alla scoperta del territorio, proposte di cucina nei ristoranti del centro. E' Con-vivere Carrara festival che per l'edizione 2024, in programma dal 5 all'8 settembre, ha per tema il cambiamento. Tra gli ospiti Andrea Riccardi, Nathalie Tocci, Vito Mancuso, Daniela Lucangeli, Luigino Bruni, Luigi Zoja, Maurizio Ferraris, Chiara Saraceno, Laura Boella. In programma poi la musica di Leo Gassmann e dei Modena City Ramblers. Tra gli eventi anche gli incontri con Drusilla Foer e Arturo Brachetti.

Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, la rassegna ha come immagine per questa edizione una fotografia di Mimmo Jodice che ritrae la testa di una statua romana del I secolo d.C. rinvenuta a Ercolano e raffigurante Demetra, invito a interrogarsi "su cosa significa 'cambiamento': ogni cambiamento passa innanzitutto da un mutamento di sguardo e di prospettiva che cerca di ricomporre eventuali lacerazioni e riconnetterci alla dimensione naturale. Gli incontri di Con-vivere 2024 indagheranno attraverso conferenze e dialoghi a due voci le dinamiche dei mutamenti e delle trasformazioni nel tempo e la portata dei cambiamenti in atto oggi, sondando più livelli, dalla dimensione naturale a quella antropologica e storica, dal piano individuale a quello collettivo". Le conferenze e i dialoghi svilupperanno "tre piste tematiche principali che riflettono sulle dinamiche e i significati dei cambiamenti, nel tempo e nell'oggi: le dinamiche del cambiamento, il cambiamento nel tempo, il tempo odierno come età del cambiamento".



