In vendita il Forte di San Giorgio sull'isola di Capraia

Una fortezza costruita su una scogliera, a 100 metri sul livello del mare. E' il Forte San Giorgio sull'isola di Capraia (Livorno), edificato dai genovesi a partire dal 1540 dopo che il corsaro Turgut Reis 'Dragut' aveva distrutto il preesistente insediamento del XII secolo, e ora messo in vendita.

La struttura, costruita in pietra ligure, era pensata anche per ospitare l'intera popolazione in caso di necessità. Nel corso dei secoli ha servito a molti scopi, passando dall'essere una torre di guardia pisana a un villaggio fortificato, da una cittadella militare a una prigione, ma anche una residenza privata, un centro giovanile e persino un locale notturno prima di essere abbandonata per circa 40 anni. A partire dal dicembre 2006 il Forte è stata sottoposto a un lungo e accurato restauro che l'ha trasformato in una residenza di lusso a uso esclusivo sull'isola toscana più lontana dalla terraferma, il cui territorio per lo più fa parte del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e il mare che la circonda è santuario marino.

La fortezza conta 1.560 metri quadrati di superficie interna distribuiti in cinque edifici indipendenti. Gli attuali proprietari, si spiega da Lionard luxury real estate che ha in vendita in esclusiva Forte San Giorgio, hanno optato per una configurazione interna composta da sei appartamenti e suite, per un totale di 11 camere da letto con bagno privato per gli ospiti e 5 camere per il personale. A ciò si aggiunge la possibilità di realizzare 6 ulteriori camere da letto. Ogni appartamento dispone di un'area esterna a uso esclusivo con vista mare. A disposizione poi una sala lettura, una da pranzo per 30 persone, una sala giochi e uno yoga studio. All'esterno due piscine, di cui una a sfioro nel punto più in alto del forte, a 100 metri sul livello del mare. Un terreno di oltre 3 ettari circonda la proprietà. Un sentiero arriva fino al mare mentre dalle porte del forte è disponibile un ascensore per trasportare gli ospiti sopra i bastioni fino al cortile d'ingresso sovrastante.



