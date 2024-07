Caso Dengue nel Fiorentino, Asl 'disinfestazione entro domani'

Una persona residente nel Comune di Certaldo (Firenze), in una zona di campagna e con poche abitazioni, ha contratto l'arbovirosi da Dengue in seguito ad un soggiorno all'estero. Lo comunica l'Asl Toscana centro.

Il personale dell'Igiene pubblica di Empoli, a cui afferisce il Comune di Certaldo, spiega una nota, sta ancora effettuando le indagini ed il sopralluogo per le opportune verifiche. Il sopralluogo è finalizzato a richiedere al sindaco l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente al fine di disporre l'esecuzione di una disinfestazione nella località di residenza del caso, per un raggio di circa 100-200 metri. La disinfestazione sarà effettuata entro domani. Nelle prossime ore l'Igiene pubblica della Zona empolese, a conclusione del sopralluogo, invierà la proposta di ordinanza al sindaco che è già stato avvisato ufficialmente. La persona che ha contratto la malattia sta bene e si trova presso la propria abitazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA