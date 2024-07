Simone Verde, agli Uffizi una nuova 'acquisizione iconica'

Prima l'inaugurazione del nuovo Museo della moda e del Costume il 16 luglio e poi il 31 dello stesso mese la riapertura del Ricetto delle iscrizioni al secondo piano degli Uffizi, con la sala dell'Ermafrodito, e la riapertura, dopo decenni, delle sale dei Fiamminghi. Sono le prossime mosse del nuovo direttore degli Uffizi, Simone Verde che, in occasione di una conferenza stampa alla Stampa Estera di Roma ha anche annunciato l'imminente conclusione di una "importante acquisizione iconica" sul mercato. "Non vi posso dire nulla se non che l'annunceremo a breve", ha detto Verde che non ha rotto l'impegno alla discrezione: "l'unica cosa che vi posso dire è che si tratta di un dipinto".

Verde ha anche annunciato la riapertura del Corridoio Vasariano entro la fine dell'anno, preceduta dalla conclusione dei lavori in autunno della prima sezione: "Ce l'abbiamo fatta!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA