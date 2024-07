Rissa in centro ad Arezzo, un ferito e tre arresti

Violenta rissa, la sera di domenica 30 giugno in piazza Guido Monaco ad Arezzo, coinvolti due gruppi di extracomunitari stando a quanto ricostruito dai carabinieri.

Una persona è rimasta ferita, tre quelle arrestate dai militari i cui accertamenti proseguono per verificare il coinvolgimento di altri stranieri.

Lo scontro sarebbe nato per motivi futili e ha visto i contendenti affrontarsi a mani nude. Il ferito ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale: secondo quanto spiegato avrebbe "partecipato attivamente alle violenze" ed è stato denunciato. Durante l'accesa colluttazione i militari dell'Arma, presenti sul posto per un controllo, sono intervenuti subito evitando conseguenze più gravi per i partecipanti alla rissa. Ieri nella tarda mattina i fermati sono comparsi davanti al giudice che ha convalidato l'arresto disponendo, nei confronti degli indagati, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione e firma, due volte al giorno, presso gli uffici dei carabinieri di Arezzo.



