Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore dell'Empoli per il campionato 2024/2025: è arrivata l'ufficialità da parte del club. Dopo l'incontro del 17 giugno al centro sportivo di Monteboro, fra il presidente Corsi, il ds Gemmi e l'allenatore, si aspettava solo il comunicato: "L'Empoli comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto D'Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Entreranno a far parte dello staff Salvatore Sullo, allenatore in seconda, Marco Piccioni, collaboratore tecnico, Luigi Turci, preparatore dei portieri, Danilo Massi e Riccardo Ragnacci preparatori atletici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA