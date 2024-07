Cede parte di un tetto a Firenze, ferite lievi per donna

Un pezzo del tetto sporgente di un edificio in piazza Sant'Ambrogio a Firenze ha ceduto, schiantandosi al suolo. È accaduto questa mattina poco dopo le 7 quando la piazza era praticamente deserta. I calcinacci hanno sfiorato il chiosco dei giornali, colpendo di rimbalzo la stessa edicolante e ferendola lievemente a un braccio.

Il fatto che il bilancio non sia stato più grave è una fortunata casualità, visto che la piazza è molto frequentata sia di giorno, a due passi dallo storico mercato, che di sera, ritrovo della movida giovanile.

Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che la polizia municipale per rimuovere i detriti ed effettuare le verifiche del caso. L'area è stata transennata, con il divieto di accesso da via Pietrapiana.



