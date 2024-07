Trattore si ribalta, 32enne muore in Versilia

Un uomo di 32 anni è morto a causa del ribaltamento di un trattore. L'incidente è avvenuto dopo le 13 a Pietrasanta in Versilia (Lucca), lungo via della della Rocca: per cause in corso di accertamento mentre scendeva il trattore è finito fuori strada e si è ribaltato e il 32enne alla guida è rimasto sotto il mezzo.

Secondo quanto spiega una nota del Comune di Pietrasanta la vittima era socio-lavoratore di una ditta incaricata dall'amministrazione di eseguire interventi di manutenzione del verde in centro storico. L'incidente è avvenuto fuori dall'area di cantiere. "E' una tragedia. Non so come altro definire quello che è accaduto. Ci sarà tempo per accertare cause e responsabilità: oggi chiedo solo a tutta la comunità di Pietrasanta (Lucca) di stringersi ai familiari di questo nostro giovane concittadino che ha perso la vita", le parole del sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti che si è recato sul luogo dell'incidente. In via della Rocca, riferisce il Comune, è arrivata anche la compagna del 32enne insieme ad alcuni familiari dell'uomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA