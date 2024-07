Temporali forti, codice giallo in Toscana

Una depressione atlantica in arrivo sul Mediterraneo interesserà nord Italia e versanti tirrenici delle regioni centrali nella giornata di domani, martedì 2 luglio. La Sala operativa della protezione civile della Toscana ha per questo emesso un codice giallo per temporali forti con validità dalle 21 di oggi, lunedì 1 luglio, fino alle 8 di domani, martedì 2 luglio. Le zone interessate sono tutta la fascia costiera a partire dalla Versilia (zone interne adiacenti incluse), aree appenniniche nord-orientali e Valtiberina.

Dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani aumento dell'instabilità con possibili temporali sparsi. I fenomeni localmente e temporaneamente potranno risultare di forte intensità, in particolare sulla fascia costiera, Appennino fiorentino e aretino tra la sera di oggi e la mattinata di domani. Altri temporali possibili nel pomeriggio di oggi, al centro sud, e nelle ore centrali di domani sul nord ovest.





