Nicchio con cavallo scosso vince prova generale Palio di Siena

E' stata la contrada del Nicchio con il cavallo scosso Akida a vincere la prova generale del Palio di Siena in vista della carriera di domani.

In partenza la caduta del fantino del Nicchio Elias Mannucci detto Turbine ed è stata la Civetta a prendere la prima posizione fino alla curva del Casato quando il cavallo scosso del Nicchio ha preso la testa per mantenerla in una corsa in solitaria fino al termine del terzo giro. La prova generale è stata preceduta come da tradizione dal giro d'onore e dalla carica del drappello dei Carabinieri a cavallo. Domani alle 9 è in programma la provaccia e alle 19.30 la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano.



