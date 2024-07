Compra borsa falsa, 600 euro multa a bagnante a Forte dei Marmi

Ha comprato per 20 euro una borsa contraffatta finendo per essere sanzionata con una multa da 600 euro. E' quanto capitato ieri alla cliente di uno stabilimento balneare di Forte dei Marmi (Lucca) secondo quanto riferisce il Comune in una nota.

L'amministrazione spiega di aver potenziato il servizio di vigilanza sulla spiaggia per la lotta alla contraffazione grazie all'arrivo di cinque nuovi agenti della Polizia municipale, assunti nell'ambito del progetto Spiagge sicure sostenuto dal contributo dell'Unione proprietari bagni: nel corso dell'ultima settimana sono stati così sequestrati 59 pezzi tra borse, cappellini, portafogli, dust bag cartellini, etichette, certificati autenticità, recanti marchi contraffatti di Prada, Maison Goyard, Céline, Fendi, Dior, Chanel, oltre a venti ombrelli sottoposti a sequestro amministrativo. Ieri poi attorno alle 13,30 il personale della Municipale ha provveduto a sanzionare una bagnante, italiana, che aveva appena acquistato una borsa contraffatta, riproduzione di Maison Goyard, da un venditore straniero. "La compravendita è avvenuta sotto gli occhi degli agenti che, mentre si avvicinavano alla tenda di uno stabilimento balneare, vedevano il venditore consegnare la borsa alla signora dietro il corrispettivo di una banconota da 20 euro. Mentre procedevano ad identificare l'acquirente per contestare la violazione per un importo di 600 euro e al sequestro della borsa, i due agenti hanno inseguito il venditore il quale tuttavia si allontanava facendo perdere le sue tracce".

"L'attività di repressione del fenomeno riguarda anche l'aspetto dell'acquisto che alimenta la filiera- sottolinea il comandante Andrea D'Uva -: ricordo che la legge punisce anche l'acquirente che a fronte di un acquisto di poche decine di euro può essere soggetto a una sanzione di svariate centinaia di euro."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA