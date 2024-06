Ritrovato morto a Villa Basilica anziano scomparso

Sono durate meno di 24 ore le ricerche a Pariana, nel comune di Villa Basilica (Lucca), di Roberto Tonfoni, l'uomo di 82 anni scomparso da Buggiano (Pistoia) senza lasciare traccia. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato questa mattina in fondo ad un dirupo nella zona dei terrazzamenti sotto il paese. Era riverso a terra, vittima di una caduta o di un malore, o forse di ambedue le cose. I vigili del fuoco spiegano che il corpo dell'uomo è stato ritrovato, all'interno dell'alveo del torrente che solca quelle zone, in un'area molto impervia.

L'allarme per la sua scomparsa era scattato domenica scorsa.

Si era allontanato da casa dicendo alla moglie che sarebbe andato in farmacia ma poi non aveva più fatto ritorno a casa.

L'appello per il suo ritrovamento era stato lanciato anche alla trasmissione "Chi l'ha visto" e nei giorni scorsi, dalle immagini delle telecamere sparse nel territorio, c'erano state segnalazioni del passaggio della sua auto, nel giorno della scomparsa nella zona compresa tra Valdinievole e Lucchesia. La svolta ieri pomeriggio, quando la sua auto è stata ritrovata in fondo ad una strada che si inoltra nel bosco sotto il paese di Pariana, nel comune di Villa Basilica. Dai segni sul terreno si è capito che l'uomo, finito in una strada senza uscita, al termine di una ripida discesa, ha provato a fare marcia indietro senza successo. All'interno dell'auto c'erano il suo bastone e alcuni rametti di rosmarino. Di lui nessuna traccia. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile, il 118 che hanno iniziato le ricerche nella zona. Il corpo è stato avvistato oggi da un residente del paese.

Tonfoni era un cercatore di funghi. Si ipotizza che abbia deciso di dare un'occhiata da queste parti ma abbia perso l'orientamento. Poi, forse in stato confusionale, si è incamminato su un sentiero che lo ha portato in una zona per lui impraticabile. Saranno i carabinieri di Villa Basilica a cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.



