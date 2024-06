Mazzi, 20 milioni spettatori nel mondo per Puccini secondo Muti

"Il concerto che Riccardo Muti ha dedicato ieri sera a Giacomo Puccini, nell'anno delle celebrazioni per il centenario, è stato seguito nel mondo in oltre 140 Paesi di 5 continenti, con un pubblico stimato intorno ai 20 milioni di persone (su un potenziale di 250 milioni). Solo in Italia l'evento è stato visto da più di 700mila spettatori per uno share del 5% su Rai3". È la soddisfazione del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. "Grazie a Riccardo Muti - sottolinea Mazzi - abbiamo realizzato un evento che ha saputo raccontare, in modo rispettoso, la genialità artistica di Giacomo Puccini e il patrimonio di musiche immortali da lui lasciato. A Lucca abbiamo vissuto una serata d'incanto, fatta della grandezza dell'Orchestra Cherubini, magistralmente diretta da Muti, e dall'entusiasmo del pubblico presente alle Mura Storiche. Mi ha inorgoglito vedere Dustin Hoffman applaudire a scena aperta i meravigliosi artisti sul palco. Un segnale che conferma la forte internazionalità di questa arte. È un altro passo importante del cammino intrapreso dal ministero della Cultura con l'obiettivo di rafforzare sempre più il ruolo e la divulgazione dell'Opera, e in generale della grande musica italiana, nel mondo".



