Deposito abusivo rifiuti in piazzale ditta, denunciato titolare

Il piazzale di una ditta tessile di circa 1400 metri quadrati trasformato in un deposito incontrollato di rifiuti. E' quanto scoperto nel corso di un'operazione congiunta a Montemurlo (Prato) della polizia municipale con Arpat e polizia provinciale. Il proprietario dell'area è stato denunciato per gestione abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza di iscrizione all'albo nazionale, nonché per stoccaggio e deposito incontrollato. Già nel 2016 l'uomo era stato denunciato dalla municipale per lo stesso tipo di reato.

Tra le cataste di materiale sono state rinvenute casse di plastica con 60 plafoniere complete di tubi al neon, materiale considerato estremamente pericoloso, vari imballaggi in plastica, fusti metallici pieni di olio esausto, strutture metalliche arrugginite, sedili di carrelli elevatori. E ancora, quadri elettrici, pneumatici e tantissimi scarti. L'accertamento è partito da una segnalazione anonima. "Nonostante il comando della nostra polizia municipale sia piccolo, il controllo del territorio è costante e capillare - sottolinea il sindaco Simone Calamai -. Il rispetto delle regole è fondamentale per la tutela ambientale. Non abbassiamo la guardia perché è importante stroncare sul nascere lo sviluppo di attività incontrollate di gestione rifiuti".



