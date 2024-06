Intervento dei vigili del fuoco a Firenze questa notte, alle 1:40 circa, per un'auto in fiamme nel parcheggio esterno all'ospedale di Careggi, in viale Pieraccini.

Sul posto è stata inviata una squadra e un'autobotte, che hanno effettuato lo spegnimento del veicolo andato completamente distrutto. Non ci sono persone coinvolte e non ci sono altri automezzi coinvolti. Sul posto anche la polizia.



