Pickleball, doppio appuntamento a Firenze per sport di racchetta

Il pickleball sbarca a Firenze e lo fa con due appuntamenti previsti questo e il prossimo weekend: il 29 giugno è in programma la prima tappa dell'Italian pickleball tour, patrocinato dalla Federazione italiana tennis e padel (Fitp), con 10 squadre iscritte e la partecipazione complessiva di quasi 70 atleti, mentre il 6 e 7 luglio ci sarà la 1/a edizione di 'Road to Torino', torneo che rappresenta la fase provinciale di qualificazione ai campionati italiani che si svolgeranno proprio nel capoluogo piemontese in occasione delle Atp finals di tennis. Entrambi gli appuntamenti sono ospitati al Chimera club.

Il torneo del 6 e 7 luglio sarà riservato a tutti i tesserati Fitp (tennis, padel, beach, sia agonistico che non agonistico e senza alcun limite di classifica), che si sfideranno nelle seguenti competizioni: singolare e doppio sia maschile che femminile e doppio femminile.

Il pickleball è una disciplina con la racchetta, una 'rivisitazione del tennis', nata negli Usa alla fine degli anni '60, sbarcata in Italia tra il 2017 e il 2018 e infine riconosciuta dalla Federazione italiana tennis e padel nel marzo 2023.



