Superati i 100mila visitatori per Anselm Kiefer. Angeli caduti

La mostra Anselm Kiefer. Angeli caduti a Palazzo Strozzi, visitabile fino al 21 luglio, ha superato le 100mila presenze.

L'esposizione è curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi. "Anselm Kiefer ha lavorato a Palazzo Strozzi realizzando un progetto espositivo totalmente nuovo che esalta la forte vitalità della sua arte", ha dichiarato Arturo Galansino. "Kiefer è uno dei massimi artisti viventi e la sua ricerca attinge dalla letteratura, dalla filosofia e dalla storia, in una riflessione continua sulla natura dell'essere umano. A Palazzo Strozzi le sue opere sono messe in dialogo con l'architettura rinascimentale, amplificando le stratificazioni dei loro significati intorno a temi come la memoria, la storia e la guerra. La mostra diviene un invito a tutti i visitatori a investigare la complessità dell'esistenza tra passato, presente e futuro e nella dialettica tra spiritualità e materialità".



