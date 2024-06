Lavori acquedotto,stop tratto via Bolognese da 1 a 16 luglio

Partono l'1 luglio i nuovi lavori per il rinnovo della rete idrica su via Bolognese a Firenze dopo quelli dell'estate scorsa: interessato per una prima tranche con durata fino al 16 luglio il tratto da via della Pietra a via di Montughi che sarà chiuso al traffico veicolare, compreso il trasporto pubblico, ammessi solo i mezzi d'emergenza e i frontisti. Successivamente, dal 29 luglio e fino al 10 settembre, sarà invece rinnovato l'acquedotto tra il civico 102 B e l'incrocio con via di Montughi, sempre con chiusura del tratto interessato di via Bolognese.

I cantieri sono stati presentati stamani con anche le modifiche che subirà il traffico veicolare: via Bolognese è uno degli assi viari principali di Firenze, ma strategico anche per tutti i pendolari che dal Mugello devono raggiungere il capoluogo. Riguardo al trasporto pubblico, il blocco alla circolazione costringerà a deviare il servizio su gomma extraurbano sull'A1 e su via Faentina. Sarà inoltre istituita una navetta tra San Piero a Sieve e Pratolino, per collegarlo al servizio urbano della linea 25. Interessate dalle modifiche le linee extraurbane di At 302A, 307A, 319 e la linea urbana 25. Le modifiche comporteranno un aumento dei tempi di percorrenza di circa 10 minuti. A questo link le modifiche per i bus: https://www.at-bus.it/it/news-e-comunicati-stampa/novita/servizio/chiusura-bolognese-firenze

Il rinnovo completo dell'acquedotto di via Bolognese, già avviato l'estate scorsa con la realizzazione dei primi due stralci è tra quelli finanziati dal Pnrr e Publiacqua, di concerto con il Comune di Firenze, spiega una nota dell'azienda del servizio idrico, "ha individuato i mesi estivi come quelli più adatti per un lavoro così importante, ma anche impattante sulla viabilità, proprio per la chiusura delle scuole e quindi un minor disagio per i cittadini. L'intervento interessa una direttrice dell'acquedotto troppo spesso soggetta a rotture con l'obiettivo quindi non solo di mettere in sicurezza l'approvvigionamento idrico della zona ma anche di preservare la risorsa ed evitare i disagi alla viabilità, e quindi ai cittadini, che si creano ogniqualvolta si verificano guasti i guasti improvvisi in via Bolognese".



