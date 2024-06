Corriere scomparso, si indaga per omicidio e sequestro

Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa del corriere Nicolas Matias Del Rio, 40enni, e del carico di borse Gucci da 500.000 euro che trasportava. La procura di Grosseto da oggi indaga per omicidio volontario e sequestro di persona e ha incaricato i carabinieri di ispezionare una casa vacanze sull'Amiata alla ricerca del corpo.

Le nuove accuse sono contro i tre in carcere, Klodjan Gjoni 33 anni albanese, e i turchi Ozgur Bozkurt, 44 anni, e Kaia Emre, 28enne, già indagati per rapina e danneggiamento. Ci sono due nuovi indagati: Niko Gjoni, padre di Klodian, e Zindan Bozkurt, parente di Ozgur.



