Fiamme in discarica abusiva vicino a ospedale Pistoia

Dal primo pomeriggio di oggi mezzi e uomini della sede dei vigili del fuoco di Pistoia sono impegnati nello spegnimento e la bonifica di un incendio scaturito in una discarica abusiva posta a ridosso del campo nomadi di via Ciliegiole a Pistoia, nelle vicinanze dell'ospedale San Jacopo. Non risultano persone ferite.

La presenze di ingente quantità di materiale, costituito anche da rifiuti speciali e pericolosi, oltre alla vegetazione cresciuta sui cumuli di rifiuti - fanno sapere i vigili del fuoco - hanno reso difficoltose le opere di spegnimento. È stato necessario fare intervenire i mezzi movimento terra per spostare il materiale e spargerlo nelle aree adiacenti per lo spegnimento. Le operazioni sono ancora in corso e proseguiranno ancora per diverse ore perché ci sarebbero focolai ancora attivi sotto i cumoli di rifiuti. In corso anche per gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto è presente anche la polizia municipale di Pistoia.



