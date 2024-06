Notturna di San Giovanni, burundiano Niyomukiza fa il bis

Sono stati circa 1500 al via della 84/a Cetilar run Notturna di San Giovanni a Firenze, la seconda corsa podistica più antica d'Italia, con partenza e arrivo da piazza Duomo sulla distanza di 9,9 km (in tanti, anche bambini e ragazzi, per la non competitiva di 4 km) con percorso completamente nel centro storico di Firenze. Al maschile in 30'17" si conferma il giovane burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza, classe 1998 e tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, vincitore anche nel 2023 per un grande bis. Al secondo posto Ayoub Bouras, vincitore della Guarda Firenze 2024, tesserato per il G.S. Maiano che ha chiuso in 30'35". Sul gradino più basso del podio, e primo italiano, Vincenzo Grieco, tesserato per l'Atletica Castello ha terminato in 31'04.

Tra le donne, concludendo la gara in 34'34", vince la trentanovenne, ruandese classe 1985, Clementine Mukandanga, tesserata per il G.S. Orecchiella Garfagnana, diciottesima nella classifica assoluta. In seconda posizione la keniota tesserata per l'Atletica Castello, Emily Chepkomei Cheroben, chiudendo in 36'36". La terza piazza, che parla italiano, è stata dell'atleta Marta Bernardi, triatleta tesserata per il G.S. Panche Castelquarto, concludendo in 37'07".

L'evento è organizzato da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon e il patrocinio di Comune di Firenze, Coni e Fidal, e in partnership con l'azienda toscana Pharmanutra ed il marchio Cetilar. Il via è stato dato da Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, presenti anche Claudio Bini, presidente della Società San Giovanni Battista, il presidente di Firenze Marathon, Giancarlo Romiti e tutto lo staff di Firenze Marathon.



