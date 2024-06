Firenze tra campo largo e centrodestra, rebus affluenza

E' sfida tra campo largo e centrodestra unito a Firenze per il ballottaggio tra la candidata sindaco del centrosinistra Sara Funaro, che al primo turno ha ottenuto il 43,17% dei voti, e Eike Schmidt, candidato del centrodestra, arrivato al 32,86%.

Chiusa la partita degli apparentamenti, Schmidt, ex direttore degli Uffizi e oggi alla guida, in aspettativa, del Museo di Capodimonte di Napoli, ha annunciato l'alleanza con RiBella Firenze, lista civica che ha ottenuto lo 0,57% dei voti sostenendo la candidatura di Francesca Marrazza (1.004 preferenze). Per lui anche l'appoggio della 'ricostituita' Dc fiorentina e Toscana.

Nessun apparentamento formale sull'altro fronte con il segretario del Pd toscano Emiliano Fossi che nei giorni scorsi ha escluso accordi con altre forze, ma Sara Funaro incassa il sostegno del Movimento 5 stelle fiorentino e del candidato Lorenzo Masi, che al primo giro di boa, in una corsa in solitaria, è arrivato al 3,35% dei consensi. Per Funaro endorsement anche dalla candidata sindaco Iv, e vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi che al primo turno ha ottenuto il 7,29%, mentre il resto di Italia viva ha invitato tutti i fiorentini ad andare a votare al ballottaggio ma lasciando liberi elettori e dirigenti del partito di fare le proprie valutazioni. Resta l'incognita su come si orienteranno gli elettori di Cecilia Del Re di Firenze Democratica, ex assessora Pd arrivata al 6,21%. Nei giorni scorsi il segretario Dem toscano aveva lanciato "un appello alla Firenze democratica, a tutti coloro che si riconoscono in un orizzonte di centrosinistra. Se una forza e persone ed esponenti dei partiti che si riconoscono di centrosinistra si sentono davvero tali hanno una sola scelta: sostenere con forza e convinzione Sara Funaro".

Per tirare la volata a Funaro tornerà a Firenze la segretaria del Pd Elly Schlein, con un appuntamento in piazza Santissima Annunziata la sera del 21 giugno, mentre il giorno precedente, alle Murate, sarà la volta di Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Giorgio Gori, Camilla Laureti e Dario Nardella. Al momento nessun big, di partito o di governo, per Schmidt, che anche nella campagna per il primo turno ha cercato di marcare una candidatura di carattere civico. Sull'esito del voto pesa l'incognita partecipazione, fattore 'aggravato' dal fatto che lunedì 24 giugno è la festa di San Giovanni Battista, patrono di Firenze: il rischio è che molti fiorentini approfittino del ponte lungo per andare fuori città, disertando magari le urne.





