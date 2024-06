La 'Turandot' di Busoni per 'Opera in Piazza' ad Empoli

In occasione del centenario della morte del compositore empolese Ferruccio Busoni, sarà la sua 'Turandot' ad aprire la settima edizione dell'Opera in Piazza a Empoli (Firenze). La versione in lingua italiana dell'opera lirica andrà in scena sul sagrato della Collegiata di Sant'Andrea, nel centro della città, il 5 luglio.

L'opera è tratta dalla fiaba omonima di Carlo Gozzi nella traduzione italiana di Oriana Previtali Gui. La 'Turandot' di Busoni fu eseguita per la prima volta l'11 maggio 1917 all'Opernhaus di Zurigo e solo nel 1936 in Italia.

L'esecuzione musicale del 5 luglio è affidata alla nuova Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata dalla collaborazione con Damiano Tognetti e l'Associazione Il Contrappunto, diretta dall'esperta Miriam Němcová. I cori saranno eseguiti dal Laboratorio Corale del Centro Busoni coordinato dal maestro Stefano Boddi. La rappresentazione non prevede scenografie e l'attrezzeria scenica sarà ridotta al minimo. Ad occuparsi delle luci sarà Gianni Pollini, light designer fra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale. La regia è firmata da Franco Spina, mentre l'ideazione dei costumi, il trucco e le parrucche si devono a Fabio Miari, sarto artigianale.



