Forte Belvedere a Firenze riapre al pubblico dal 25 giugno

Riapre al pubblico il Forte di San Giorgio, meglio conosciuto come Forte Belvedere, la fortezza che guarda la città dall'alto e che dal 25 giugno tornerà visitabile. Gli spazi esterni del Forte, comprese le due terrazze della Palazzina Medicea, saranno aperti gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (lunedì chiuso per riposo settimanale) grazie, spiega una nota, alla proposta di valorizzazione offerta dai Musei Civici Fiorentini e da Muse.

Tutti i venerdì e le domeniche alle 17 e alle 18.30, sarà possibile inoltre partecipare alle visite guidate che permetteranno di comprendere i tratti salienti della storia della fortezza e più in generale delle architetture cinquecentesche (prenotazione obbligatoria).

La riapertura del Forte Belvedere fa parte del programma di aperture estive di torri, porte e fortezze cittadine. Porta San Frediano, in collaborazione con la Fondazione Angeli del Bello, è visitabile fino al 30 settembre il sabato e la domenica dalle 17 alle 20. Nello stesso periodo visitabili la Torre della Zecca e la Torre San Niccolò (venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20, visite ogni mezz'ora). A questo calendario si aggiungono le visite alla Fortezza di San Giovanni, più nota come Fortezza da Basso, in collaborazione con Firenze Fiera (sabato 27 luglio, sabato 24 agosto, sabato 14 settembre ore 16-17-18).



