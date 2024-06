Al mare ancora più sicuri, attività straordinarie Asl Toscane

Al mare più sicuri questa estate con il potenziamento di ambulanze, pronto soccorso e 118 per le località balneari della costa toscana. Sono le attività straordinarie dell'Asl Toscana Sud Est, a cui fa riferimento il territorio di Grosseto e della Nord Ovest, a cui fanno capo quelli di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Cararra.

Per l'Azienda Usl Toscana Sud Est, dopo l'attivazione a Castiglione della Pescaia e Punta Ala di servizi di assistenza infermieristica estivi, analoghe azioni sono in partenza anche nelle altre località. A Marina di Grosseto dall'1 luglio al 15 settembre sarà presente un'ambulanza con infermiere in servizio nelle 24 ore, già attiva dal fine settimana del 29 e 30 giugno in presidio diurno dalle ore 8 alle 20. A Porto Santo Stefano il servizio di ambulanza con infermiere è già esteso a tutte le 24 ore. A Follonica rimane operativo il punto di Primo soccorso nelle 24 ore con doppia presenza medico infermieristica. "È in via di attuazione anche un piano di potenziamento per il Pronto soccorso di Grosseto - spiega il direttore del dipartimento di emergenza-urgenza dell'Asl Sud Est Mauro Breggia -, grazie alla collaborazione con il dipartimento delle professioni infermieristiche, è stata fatta richiesta di professionisti interinali. Per fare fronte al notevole incremento di accessi già in essere. Si tratta di una serie di azioni che vanno nella direzione di dare il massimo dell'assistenza anche ai turisti che vengono nella nostra zona, nonostante una congiuntura non semplice dovuta alla difficoltà di reperire medici e infermieri per l'emergenza-urgenza". "Grazie all'impegno e alla professionalità del personale infermieristico, quest'anno per la prima volta, nelle località turistiche di Castiglione della Pescaia e Punta Ala, è stato attivato un ambulatorio a totale gestione infermieristica che garantisce copertura 6 ore al giorno 7 giorni su 7", spiega la direttrice infermieristica dell'area provinciale grossetan, Cinzia Garofalo. Infine all'Isola del Giglio dal 15 giugno al 15 settembre attivo un servizio di medici di emergenza-urgenza.

Per l'Asl Toscana Nord Ovest potenziamento estivo dei pronto soccorso e del 118 presenti sulla costa che va dall'Elba a Marina di Carrara, mentre dall'1 luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 8 alle 20, con partenza da Lido di Camaiore, prenderà servizio in via sperimentale un nuovo tipo di mezzo di soccorso, l'auto infermieristica. "Sarà composta da un infermiere del 118 e da un soccorritore delle associazioni di volontariato con funzione di autista - spiega Andrea Nicolini, responsabile della Centrale operativa Alta Toscana dell'Asl Toscana nord ovest - e sarà di rinforzo al sistema di emergenza territoriale in Versilia nei due mesi in cui il flusso turistico è più alto. Andrà ad aggiungersi a tutti gli altri mezzi di soccorso già presenti: 2 automediche, 2 ambulanze con infermiere, 7 ambulanze con soccorritori in stand-by, più 2-3 mezzi di rinforzo in servizio tra luglio e agosto". "Quella che condurremo in Versilia è la prima sperimentazione su tutto il territorio dell'Azienda - aggiunge Nicolini -. Alla fine valuteremo punti di forza ed eventuali criticità. In particolare cercheremo di capire come e quanto il servizio di soccorso sul territorio migliorerà avendo a disposizione un infermiere che potrà muoversi in auto, quindi con maggiore tempestività, anche tra un intervento e l'altro, in un territorio dove la pianura costiera, nei mesi estivi, è sovraffollata di turisti, mentre l'interno montuoso ha caratteristiche geografiche che ne rendono più complessi gli interventi: "L'obiettivo è fornire una risposta ancora più appropriata ai cittadini. La maggior parte degli interventi, infatti, può essere adeguatamente coperta dalle professionalità infermieristiche utilizzando protocolli operativi validati dal direttore della Centrale operativa. Ciò permetterebbe di concentrare l'utilizzo dei medici su casi selezionati".

Tra le novità poi, a Capraia dall'1 luglio al 31 agosto sarà attiva un'ambulanza infermieristica h 24.



