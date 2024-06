A fuoco ufficio in centro commerciale a Firenze, nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco questa notte a Firenze alle 2:15 per un incendio scoppiato in un ufficio di un centro commerciale di Unicoop Firenze in piazza Leopolda. Non ci sono persone coinvolte. L'ufficio è andato completamente distrutto e i fumi hanno invaso tutti i locali.

L'intero centro commerciale è stato reso al momento non fruibile. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e il carro aria.

Da Unicoop Firenze fanno sapere che intorno alle 1 si verificato un corto circuito in un ufficio che ha provocato qualche fiamma e fuliggine, sono in corso le operazioni di pulitura e in giornata il centro commerciale dovrebbe riaprire.

Ieri mattina un altro incendio era scoppiato in un centro commerciale di via Gramsci a Sesto Fiorentino (Firenze), poi spento nel pomeriggio, causandone la temporanea chiusura.





