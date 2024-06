Viareggio-Repaci, premi speciali a Likmeta, Reanda e Oliveri

Annunciati i vincitori dei riconoscimenti speciali della 95/a edizione del premio letterario Viareggio-Rèpaci: la giuria ha assegnato il premio internazionale Viareggio-Versilia ad Anita Likmeta, quello giornalistico a Giovanna Reanda mentre per l'opera prima è stato conferito ad Alice Valeria Oliveri.

Il prossimo 10 luglio saranno annunciati anche i premiati per le categorie poesia e saggistica che vedono in lizza rispettivamente Stefano Dal Bianco (Paradiso, Garzanti), Mariangela Gualtieri (Bello Mondo, Einaudi), Laura Pugno (I nomi, La nave di Teseo), e Pierluigi Battista (I miei eroi, La nave di Teseo), Francesco Gambino (In sala con il diritto, La nave di Teseo), Vincenzo Trione (Prologo celeste, Einaudi).

Venerdì 26 luglio in piazza Mazzini a Viareggio, gli autori dei libri entrati nelle terne finaliste, in dialogo con la giuria, presenteranno al pubblico le loro opere, mentre sabato 27 luglio alle 21 si terrà la serata finale con la proclamazione del vincitore per la categoria narrativa che vede candidati Silvia Avallone (Cuore nero, Rizzoli), Federica De Paolis, (Da parte di madre, Feltrinelli) e Marco Lodoli (Tanto poco, Einaudi), e la cerimonia di premiazione dei vincitori, per ciascuna sezione, del premio Viareggio-Rèpaci 2024.



