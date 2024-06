Nel mese del Pride, Coca-Cola lancia un video e talk

Nel mese del Pride, Coca-Cola lancia un video dedicato alle 'parole che uniscono' in cui Annie Mazzola, vicina da sempre alla comunità LGBTQIA+ e che da anni si batte per i diritti, spiega come certi termini possano ferire e discriminare, mentre l'uso di termini rispettosi possono essere un contributo importante all'inclusione.

Ma oltre al video. la multinazionale è anche presente alle principali manifestazioni del Pride in Italia: a Napoli, Torino e al Padova Pride Village, mentre a Milano rinnova il suo sostegno, per il settimo anno consecutivo, al Rainbow Social Fund, il fondo promosso da CIG Arcigay Milano per progetti di solidarietà a favore della comunità LGBTQIA+.

Inoltre il 18, 19 e 21 giugno alle 18 ha organizzato con Cosmopolitan il progetto Ultra Pride, una serie di tre incontri che si terranno rispettivamente a Modena (al Bobotti), Prato (all'Opificio) e Anzio/Nettuno (Il Baretto) per dei momenti di riflessione in cui è coinvolta Alessia Crocini e l'associazione Famiglie Arcobaleno, di cui è presidente.

"Crediamo che le parole abbiano un potere immenso, un significato importante. Vogliamo che questo potere passi attraverso i nostri progetti, sensibilizzando sempre più persone verso un mondo più inclusivo e rispettoso - ha osservato Cristina Camilli, Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità Coca-Cola Italia - Per questo motivo, ci impegniamo a promuovere un linguaggio che vada in questa direzione, a partire dalla nostra azienda e arrivando nella società".

"Da decenni lavoriamo per creare un ambiente di lavoro inclusivo, in cui ciascuna persona possa liberare idee e creatività, punti di vista e sensibilità differenti. Per questo, alle policy aziendali - ha aggiunto Giangiacomo Pierini, Direttore Corporate Affairs & Sostenibilità di Coca-Cola HBC Italia - affianchiamo corsi di formazione rivolti alle nostre persone e portiamo lo stesso impegno anche fuori dagli uffici e fabbriche".



