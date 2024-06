Caldo, giovedì possibili punte fino a 39 gradi in Toscana

Punte fino a 39 gradi giovedì 20 giugno in Toscana nelle pianure interne, attorno ai 30.32 sulla costa. Queste le previsioni del Lamma sull'atteso aumento delle temperature, anche per le minime ma soprattutto le massime, con una "percezione del caldo acuita dall'aumento dei tassi di umidità". Già domani previsti aumenti sia per le minime che per le massime, fino a 34-36 gradi nelle pianure interne, valori fino a 4-5 gradi superiori alla norma. Per venerdì minime in aumento con disagio notturno, massime in calo di 3-5 gradi sulle zone centro settentrionali, stazionarie al sud e zone orientali.

Sabato previsto un netto calo.

In vista dell'ondata di calore l'Ordine dei medici di Firenze evidenzia come ci siano rischi anche "per i giovani. "E' importante proteggersi dalle ondate di calore limitando l'attività all'aperto nelle ore più calde, dalle 11 fino alle 17. Evitare per i bambini e anziani, in particolare, giochi e camminate nelle ore più afose. Ma anche i giovani devono limitare attività fisica e corse durante le ore molto calde. Per tutti privilegiare luoghi all'ombra o ambienti ventilati", afferma Elisabetta Alti, vicepresidente dell'Ordine dei medici di Firenze. Tra gli altri consigli "mangiare frutta e verdura, limitare sughi molto grassi e i fritti, abolire il consumo di alcol che potrebbe provocare disidratazione". Quanto ai condizionatori utilizzare i ventilatori, non "arrivare a 17-18 gradi, mantenersi sui 23-25".



