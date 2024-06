Gardini Cinelli Colombini presidente Movimento turismo vino

Violante Gardini Cinelli Colombini, 40 anni, è la nuova presidente nazionale del Movimento turismo del Vino, l'associazione che promuove da oltre trenta anni la cultura dell'ospitalità in cantina e che ha cambiato il modo di vivere il vino da parte degli appassionati. La nomina è avvenuta oggi nel corso dell'assemblea svoltasi a Roma. Violante Gardini Cinelli Colombini - export manager dell'ufficio commerciale dell'azienda di famiglia che porta il nome della madre, Donatella Cinelli Colombini (fondatrice del Mtv e ideatrice del format Cantine Aperte) -, succede per i prossimi tre anni al presidente uscente, Nicola D'Auria (Abruzzo) e guiderà, per la prima volta, la grande associazione dell'enoturismo, di cui ha gà guidato la delegazione regionale toscana.

"Sono particolarmente felice e orgogliosa di essere stata scelta dai presidenti regionali Mtv riuniti oggi in assemblea per ricoprire questo ruolo nell'associazione che da bambina ho visto nascere in casa e che ora, grazie al lavoro di squadra, dovremo trasformare nel motore che deve fare delle cantine del Mtv il top dell'enoturismo Italiano - dice la neopresidente del Movimento turismo del vino -. Nel ringraziare chi mi ha preceduto in questo ruolo, ci tengo a precisare che, per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, lavoreremo uniti con il nuovo cda e con tutti coloro che, dentro e fuori il consiglio, accetteranno di diventare i direttori di singoli progetti. Ci sarà spazio per tutti e daremo la massima visibilità a quelli che metteranno talento e tempo su grandi obiettivi".

Nel corso dell'assemblea sono stati nominati anche il vicepresidente e i consiglieri che comporranno la squadra di lavoro per il prossimo triennio. Ad affiancare Gardini Cinelli Colombini sarà la vicepresidente Valentina Togna (Trentino Alto Adige). Il gruppo di lavoro sarà poi composto dai consiglieri Maria Paola Sorrentino (presidente di Mtv Campania), Nicola D'Auria (presidente di Mtv Abruzzo), Valeria Pilloni (presidente di Mtv Sardegna), Stefano Celi (presidente di Mtv Valle d'Aosta), Giovanni Dubini (presidente di Mtv Umbria).



