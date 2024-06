Contributo fino a 30.000 euro per comprare casa in aree montane Toscana

Si può arrivare a ricevere fino a un contributo di 30mila euro per comprare casa, se ci si trasferisce in un piccolo comune montano della Toscana, cioè al di sotto di 5000 abitanti. E' il beneficio del bando della Regione sulla 'Residenzialità in montagna 2024' appena pubblicato e finalizzato a favorire e incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione socio-economica delle aree montane toscane.

Il bando ha una dotazione di 2 milioni e 800mila euro del Fondo sviluppo montane italiane (Fosmit) e si rivolge a tutti i cittadini, italiani o di altro Stato dell'Ue o extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, che risiedono in un comune italiano non montano.

Per fare domanda c'è tempo fino alle 13 del 27 luglio prossimo: il contributo richiesto potrà andare da un minimo di 10mila a un massimo di 30mila euro, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi connessi all'acquisto dell'immobile e relative pertinenze.

"La montagna - ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani - è una grande risorsa ambientale e culturale con una altrettanto grande valenza economica. La Regione sta investendo per sostenere in maniera significativa la qualità della vita e le condizioni di sviluppo di aree alle quali vogliamo continuare a dare un'azione costante e incisiva e il bando sulla residenzialità incoraggiando nuovi stili di vita dà una nuova vita a luoghi dove possono crescere nuove comunità e quindi sviluppo e crescita".

Per Stefania Saccardi, vicepresidente e assessora alle aree interne osserva: "Le montagne toscane sono territori dalla bellezza unica con borghi da riscoprire che pagano però lo spopolamento. Decidere di vivere in uno di questi comuni è dunque una sfida e un'opportunità, soprattutto per i giovani e il bando, dando una possibilità concreta alla montagna, offre anche l'occasione di una scelta di vita nuova.

La richiesta di contributo può essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante apposita applicazione web accessibile all'indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari/#/home tramite browser internet aggiornati (preferibilmente Chrome o Mozilla Firefox).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA