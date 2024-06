A Barga in mostra le opere di Ligabue e Guttuso

Si intitola 'Dalla Realtà al Realismo: Antonio Ligabue e Renato Guttuso', la mostra in programma dal 22 giugno al 30 settembre al Museo Stanze della Memoria di Barga (Lucca), dedicata a due grandi interpreti della pittura italiana del Novecento.

Il percorso espositivo comprenderà una ventina di opere dei due artisti, spiega una nota, che, pur distanti artisticamente e culturalmente, hanno parlato di realtà, scrivendo pagine importanti della storia dell'arte moderna. In mostra a Barga alcune opere iconiche di Ligabue, come le tigri, una cavalla con il puledrino e un soggetto più che mai classico nella sua produzione: il rientro dai campi. Tra le opere di Guttuso saranno visibili alcuni suoi dipinti più amati e ricercati dai collezionisti: le nature morte. Saranno inoltre esposti due paesaggi ad olio, capaci di condurre il visitatore in un viaggio lungo tutta la Penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Completano il progetto alcune rare opere su carta: gli appunti di un viaggio in Egitto che Guttuso compie nel 1959 con Giovanni Pirelli e alcuni bozzetti per costumi teatrali, che testimoniano la felice attività del Maestro di Bagheria per il teatro. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal giovedì alla domenica con orario 17-21, e tutti i giorni dall'11 al 25 luglio con orario 17-22.





