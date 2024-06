22enne scomparsa a Lucca ritrovata incosciente, ma viva

Ritrovata incosciente, ma in vita, una giovane di 22 anni che risultava scomparsa da Lucca da sabato 15 giugno. I vigili del fuoco l'hanno individuata in località Santa Maria del Giudice, ai margini di un sentiero che porta alla grotta di Castelmaggiore. E' stata recuperata dal personale Speleo-alpino-fluviale e poi è stata affidata alle cure del 118 che l'ha portata all'ospedale San Luca.

Massiccio l'impegno dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno impegnato molti uomini e mezzi, squadre da Lucca e Pisa, piloti di droni ed elicotteristi per la ricerca aerea, tre unità cinofile per la ricerca a terra e nuclei Saf (speleo alpino fluviali) per le aree impervie. Allestita un'unità di comando locale (Ucl) da cui sono stati coordinati i soccorsi. Personale specializzato nella Topografia applicata al soccorso (Tas) si è avvalso anche di strumentazione specifica per la triangolazione dei dati dei telefoni cellulari, una tecnica di ricerca utilizzata nelle ricerche di dispersi che si somma a quelle tradizionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA