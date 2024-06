Il pianoforte suona ovunque all'Orbetello Piano Festival

Dal 12 luglio al 4 agosto torna la grande musica in alcuni degli angoli più insoliti e suggestivi della Toscana, la laguna e i territori di Orbetello (Grosseto) dove il pianoforte suonerà ovunque nella rassegna musicale Orbetello Piano Festival. Ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti ci sarà un'anteprima il 21 giugno per la Festa Europea della Musica, quindi i concerti in cartellone saranno seminati sul litorale maremmano. Dopo l'anteprima del 21 giugno al Teatro Vegetale col "concerto al tramonto" del Duo Narthex (Claudia Giottoli - Flauto, Maria Chiara Fiorucci - Arpa), si va al primo spettacolo il 12 luglio alla Terrazza Guzman di Orbetello col piano recital di Artem Tereshchenko. Quindi, il 18 luglio in piazza Giovanni Paolo II suona l'Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta da Filipe Cunha, il 19 luglio la scogliera sul mare dell'Hotel Capo d'Uomo di Talamone accoglierà il pianoforte di Alessio Masi, il 26 luglio pubblico all'Oasi Wwf a Giannella con Simon Haje.

Mercoledì 31 luglio alle ore 6, a grande richiesta torna il 'Concerto all'alba' nell'Oasi Wwf Laguna di Orbetello - Bosco di Patanella con la talentuosa e pluripremiata pianista Asagi Nakata. Poi il festival si sposta al Forte delle Saline di Albinia col recital l'1 agosto di Gianluca Faragli. A seguire, il 2 agosto Tomasz Zajac, il 3 agosto evento con l'Accademia Chigiana e gli allievi della Masterclass diretta da Lylia Zylberstein. Gran finale domenica 4 agosto con Sergey Belyavsky.

"Sono ormai 13 anni che l'Orbetello Piano Festival offre appuntamenti insoliti e informali - commenta il direttore artistico Giuliano Adorno -. Una scommessa che nasce dalla volontà di aprirsi a nuovi pubblici e portare il pianoforte ovunque. Arrivano strepitosi talenti da tutto il mondo, molti dei quali giovanissimi e tutti entusiasti di esibirsi in contesti tanto eccezionali". Il festival è possibile col sostegno di Comune di Orbetello, Fondazione CrFirenze e numerosi partner tra cui Banca Tema.



