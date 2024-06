A Firenze presentata collezione Polizia sportswear

In concomitanza con il salone di Pitti uomo, è stata presentata a Firenze, a La Rinascente, la linea d'abbigliamento Polizia sportswear, capsule collection realizzata da Errecouture grazie a una partnership avviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza e su licenza concessa da Difesa servizi spa.

Il marchio distintivo scelto per gli inediti capi d'abbigliamento è quello della 'pantera nera' simbolo proprio della Squadra Volante e che nell'immaginario collettivo ormai rappresenta la Polizia di Stato e che più di tutti, si spiega, "rappresenta la prossimità dell'Amministrazione al cittadino".

L'iniziativa è stata anche l'occasione per lanciare un messaggio contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione.

Sull'etichetta di tutti i capi di abbigliamento, sarà presente un QR code che rinvia alla pagina del sito web "www.poliziadistato.it" dedicata alla campagna 'Questo non è amore' promossa dalla Polizia e dedicata proprio alla delicatissima tematica della violenza di genere.

Al salone di Pitti poi tra i marchi in mostra anche quelli di Esercito Italiano e Aeronautica Militare, con le collezioni per la primavera/estate 2025. Il brand Esercito Sportswear (prodotto da Officina Italia srl) si evolve all'insegna dell'eleganza eco-sostenibile: la collezione unisce l'alta tecnologia con la purezza dei materiali naturali e il riciclo creativo per dare nuova forma ai materiali dismessi dell'Esercito, che trasformati diventano capi d'abbigliamento innovativi. Protagonisti indiscussi ancora una volta i paracadute militari dismessi: lavati e candeggiati per ottenere un bianco assoluto, si abbinano a tessuti naturali come il cotone. Ci sono anche capi in nylon high-tech, progettati per gli amanti del mare, poiché garantiscono asciugatura rapida e comfort in ogni condizione meteo-marina. Inoltre, la linea sportiva, approda anche nel mondo del padel. Tutta la collezione si ispira ai colori naturali, con tonalità di blu, sabbia e bianco. Invece, in occasione del Nat24, acronimo di North America Tour 2024, l'azienda Cristiano di Thiene, licenziataria del marchio di abbigliamento Aeronautica Militare, ha ideato e confezionato uno speciale Crew Kit per accompagnare i piloti durante la loro avventura nel continente americano. Felpa, t-shirt, polo, pantaloni, borsa portacasco, cappellino e sneaker per il tempo libero dei piloti, dove i colori predominanti, bianco e blu, sono arricchiti da accenti tricolori che richiamano le frecce bianco-rosso-verde del logo della Pan. Ogni capo è completato dai loghi ufficiali delle Frecce Tricolori, dell'Aeronautica Militare e del North America Tour 2024, rielaborati attraverso sofisticate grafiche termoapplicate.



