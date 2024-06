Uomo accoltellato sul lungarno Colombo a Firenze, grave

Un uomo è stato accoltellato sul lungarno Colombo a Firenze riportando una ferita da taglio. E' accaduto intorno alla mezzanotte.

L'uomo e' stato trasportato in codice rosso a Careggi dove è stato operato: per lui prognosi riservata ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile e della della stazione di Peretola su richiesta alla centrale operativa del personale del 118 e dei vigili del fuoco. Gli investigatori hanno effettuato i primi accertamenti utili per meglio ricostruire i fatti, in corso le indagini.



